Захарова обвинила США в участии в украинском конфликте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически вмешались в украинский конфликт.

"Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта (на Украине)", — сообщила Захарова.

Лишним тому доказательством является решение Конгресса США о выделении Киеву 12 миллиардов долларов, отметила представитель МИД.

В четверг, 29 сентября Украина получила от Всемирного банка экстренную помощь в размере 11 миллиардов долларов.