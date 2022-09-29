Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически вмешались в украинский конфликт.
"Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта (на Украине)", — сообщила Захарова.
Лишним тому доказательством является решение Конгресса США о выделении Киеву 12 миллиардов долларов, отметила представитель МИД.
В четверг, 29 сентября Украина получила от Всемирного банка экстренную помощь в размере 11 миллиардов долларов.
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