Акопов о бегущих из РФ: они выписывают себя из числа наших сограждан

После того, как в России была объявлена частичная мобилизация, за её пределы в спешном порядке выехали десятки тысяч граждан.

По мнению обозревателя РИА Новости Петра Акопова, все покинувшие Россию граждане потом будут жалеть о том, что пошли на такой шаг, но будет уже поздно.

По словам колумниста, некоторые уезжающие в Казахстан, Грузию, Финляндию и Монголию россияне "желают поражения своей стране".

"Они сознательно выписывают себя из числа наших сограждан, хорошо, если при этом не записываясь в ряды наших врагов", — поделился размышлениями Акопов.

Однако, по мнению автора, не все бегущие из страны желают ей поражения. У них есть вполне прозаические причины — непонимание происходящего, нежелание попасть под призыв. Однако те, кто убегают из РФ, автоматически оказываются по другую сторону.

"Бегущим от своих назад дороги нет", — заключил Акопов.