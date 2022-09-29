Президент России Владимир Путин завтра может выступить с оценкой ситуации со специальной военной операцией на Украине, прежде всего, с очередным подтверждением её значимости для судеб нашей страны, и обоснованием, что это был ответ на явный нравственный запрос российского общества. Такое мнение высказал политолог, доктор экономических наук Иосиф Дискин в беседе с Pravda.Ru.
Эксперт считает, что должна быть и характеристика того этапа, который прошёл. Глава России должен ответить на обращение по итогам референдума двух республик и двух областей, которые просятся в состав Российской Федерации.
"Я не исключаю, что здесь будет так, как в своё время в 2014 году, подписание в ходе этого обращения договоров с руководителями этих субъектов о том, что Россия согласна с вхождением, начинается конституционная процедура вхождения и всё-таки договор должен регулировать переходные процессы. Это такая непростая история", — заявил политолог.
Вторым блоком, по его мнению, могут быть затронуты экономические и социальные проблемы.
"Президент, на мой взгляд, должен дать характеристику, в какой мере мы смогли победить санкционную войну, и куда мы будем двигаться дальше в экономическом, социальном развитии", — добавил Дискин.
Вероятно, будет и третий блок, связанный с формированием глобальной многополярной системы. Это неизбежно, потому что выступление президента слушают в мире, и это будет важный аргумент, заключил собеседник издания.
Ранее в Кремле анонсировали подписание соглашений о присоединении территорий к РФ 30 сентября.
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