Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре сообщил о намерении побеседовать с российским коллегой Владимиром Путиным о событиях на Украине. По информации руководителя республики, диалог состоится в четверг, 29 сентября, вечером.
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ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.