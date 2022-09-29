Президент Турции Эрдоган анонсировал вечерний разговор по телефону с Путиным

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре сообщил о намерении побеседовать с российским коллегой Владимиром Путиным о событиях на Украине. По информации руководителя республики, диалог состоится в четверг, 29 сентября, вечером.