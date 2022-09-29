Business Insider: ВВС США стали чаще летать около Калининградской области

Военно-воздушные силы США проявляют необычную активность около Калининградской области, сообщил журналист Чарльз Р. Дэвис в статье для издания Business Insider.

По словам автора, американские самолёты радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 стали часто летать вблизи Калининградской области. Дэвис напомнил, что российский эксклав имеет стратегически выгодное для РФ положение — он находится между Польшей и Литвой в центре Североатлантического альянса.

"В Калининграде проживают порядка 500 тысяч человек и иногда его называют "непотопляемым авианосцем”, — пишет журналист.

Он отметил, что в этом регионе находится склад для хранения атомного оружия. Возможно, именно поэтому американские самолёты-разведчики демонстрируют повышенную активность вблизи эксклава.