Песков: масштаб разрушения на "Северном потоке" говорит о неком акте

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, судя по характеру и масштабу разрушений на газопроводе "Северный поток", там действительно имел место какой-то акт.

"Это именно инцидент, пока более четкой квалификации мы не можем дать, но масштабы разрушений свидетельствуют о том, что это действительно некий акт", — сказал Песков о ЧП на нитках "Северного потока".

26 сентября сразу на двух ветках российских газопроводов, по которым в Европу поступает топливо, произошли разрушения. Руководство Швеции и Дании сообщили сообщили об утечке газа неподалёку от острова Борнхольм. По мнению немецких, датских и шведских властей, ЧП на газопроводах похожи на целенаправленную диверсию.

После аварии на газопроводах "Северный поток" Генпрокуратурой РФ было возбуждено дело об акте международного терроризма.