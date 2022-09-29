Welt*: власти Польши и США стали считать Германию менее надёжным партнёром

Аналитики German Marshall Fund заявили, что Варшава, Анкара и Вашингтон стали меньше доверять Берлину как партнёру. По информации специалистов, причиной послужила спорная позиция немецких властей по поводу событий на Украине. Об этом написали в Die Welt*.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.