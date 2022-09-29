Аналитики German Marshall Fund заявили, что Варшава, Анкара и Вашингтон стали меньше доверять Берлину как партнёру. По информации специалистов, причиной послужила спорная позиция немецких властей по поводу событий на Украине. Об этом написали в Die Welt*.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.