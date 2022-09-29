Харьковской области следует дать возможность выйти из-под контроля Киева. Такое мнение выразил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
По его словам, жители этого региона, стремящегося в сторону России, "зажаты" действующим "марионеточным" киевским режимом.
"Необходимо вывести их из-под этого контроля", — сказал Мирошник в беседе с РИА Новости.
Посол призвал проводить демилитаризацию и денацификацию на всех территориях, где находятся националистические подразделения. Они угрожают безопасности освобождённых регионов, которые вскоре должны войти в состав России, указал дипломат.
Ранее Мирошник заявил, что Луганская Народная Республика не собирается добиваться от западных стран признания итогов референдумов о присоединении к РФ. Посол подчеркнул: "абсурдные позиции" Запада никак не повлияют на результаты голосования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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