Посол Мирошник призвал дать Харьковской области шанс выйти из-под контроля Киева

Харьковской области следует дать возможность выйти из-под контроля Киева. Такое мнение выразил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

По его словам, жители этого региона, стремящегося в сторону России, "зажаты" действующим "марионеточным" киевским режимом.

"Необходимо вывести их из-под этого контроля", — сказал Мирошник в беседе с РИА Новости.

Посол призвал проводить демилитаризацию и денацификацию на всех территориях, где находятся националистические подразделения. Они угрожают безопасности освобождённых регионов, которые вскоре должны войти в состав России, указал дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что Луганская Народная Республика не собирается добиваться от западных стран признания итогов референдумов о присоединении к РФ. Посол подчеркнул: "абсурдные позиции" Запада никак не повлияют на результаты голосования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.