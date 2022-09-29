Фалеев: у НАТО есть роботы, способные взрывать объекты типа "Северных потоков"

Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев заявил, что у Швеции, Норвегии и США есть подводные роботы, которые способны взрывать такие объекты, как "Северный поток".

"Такую диверсию могли провести робототехнические средства, которые не требуют больших носителей, которые могут быть настроены как по координатам, так и по радиолокационным источникам обнаружения", — сообщил Фалеев в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что подобные роботы есть у северных стран Североатлантического альянса.

Ранее представители НАТО признали, что аварии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" являются результатом диверсии.