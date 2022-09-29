Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Иммунолог: на море нужно ездить каждый год
ВС России уничтожили украинскую батарею гаубиц М777 в Запорожской области
Бобков: Крымский федеральный округ включит Одессу и Днепропетровск
Минобороны: ВКС РФ уничтожили до 80 наёмников "Иностранного легиона" в ДНР
Песков: масштаб разрушения на "Северном потоке" говорит о неком акте
Welt*: власти Польши и США стали считать Германию менее надёжным партнёром
Путин планирует провести оперативное совещание с членами Совбеза РФ
Посол Мирошник призвал дать Харьковской области шанс выйти из-под контроля Киева
В Кремле анонсировали подписание договоров о включении регионов в состав России

Фалеев: у НАТО есть роботы, способные взрывать объекты типа "Северных потоков"

Мир

Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев заявил, что у Швеции, Норвегии и США есть подводные роботы, которые способны взрывать такие объекты, как "Северный поток".

"Такую диверсию могли провести робототехнические средства, которые не требуют больших носителей, которые могут быть настроены как по координатам, так и по радиолокационным источникам обнаружения", — сообщил Фалеев в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что подобные роботы есть у северных стран Североатлантического альянса.

Ранее представители НАТО признали, что аварии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" являются результатом диверсии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России

Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.

Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России
Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять
Военные новости
Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять
Мир. Новости мира
При взрывах "Северных потоков" замечены корабли и диверсанты НАТО
Силовые структуры
WarGonzo: штурмовые колонны ВСУ у Торского готовят прорыв под Красным Лиманом
Любовь Степушова Давление нарастает: в Чехии прошла вторая пророссийская демонстрация Любовь Степушова Сергей Лебедев Адюльтеры и разводы не пошатнут британскую монархию Сергей Лебедев Ольга Лебедева США вынуждают Киев идти ва-банк. Зачем — непонятно Ольга Лебедева
Силовые структуры
Минобороны РФ: армия Украины провалила наступление на Красный Лиман
Мир. Новости мира
Подоляк: военные действия закончатся через три месяца после падения Донецка
Пентагон случайно раскрыл ложь Зеленского о поставках ЗРК NASAMS на Украину
Мир. Новости мира
Пентагон случайно раскрыл ложь Зеленского о поставках ЗРК NASAMS на Украину
Последние материалы
Посол Мирошник призвал дать Харьковской области шанс выйти из-под контроля Киева
В Кремле анонсировали подписание договоров о включении регионов в состав России
Власти Нижегородской области закупят кнопочные телефоны для мобилизованных
Bloomberg: в ЕС допустили запрет на использование криптосервисов для россиян
Фалеев: у НАТО есть роботы, способные взрывать объекты типа "Северных потоков"
В США идёт массовый набор наёмников для "работы" на Украине
В подразделениях польской пожарной охраны распространяют таблетки с йодом
Омича осудили за контрабанду военного прибора ночного видения в Казахстан
Глава МИД Польши допустил участие НАТО в конфликте на Украине при одном условии
НАТО: на "Северный потоках" произошла диверсия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников