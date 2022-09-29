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Глава МИД Польши допустил участие НАТО в конфликте на Украине при одном условии

Мир

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау допустил участие Североатлантического альянса в конфликте на Украине, если Россия применит ядерное оружие.

Глава МИД Польши допустил участие НАТО в конфликте на Украине при одном условии

Если РФ нанесёт удар по территории Украины атомной бомбой, то нарушит консенсус членов Совета безопасности, отметил глава польского МИД. Это вынудит НАТО вмешаться в украинский конфликт, подчеркнул он.

"До сих пор никто не рассматривал возможности применения ядерного оружия. В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, такой, как это представил шеф Национального совета безопасности США Джейк Салливан. Это привело бы к неядерному ответу на территории Украины", — сообщил Рау в интервью радиостанции RMF FM.

При таком сценарии Североатлантический альянс введёт свои войска на территорию Украины и будет использовать обычное вооружение, добавил министр.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине НАТО уже противостоит России, поскольку поставляет Киеву вооружение, обучает украинских солдат и посылает туда наёмников.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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