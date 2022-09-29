Глава МИД Польши допустил участие НАТО в конфликте на Украине при одном условии

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау допустил участие Североатлантического альянса в конфликте на Украине, если Россия применит ядерное оружие.

Если РФ нанесёт удар по территории Украины атомной бомбой, то нарушит консенсус членов Совета безопасности, отметил глава польского МИД. Это вынудит НАТО вмешаться в украинский конфликт, подчеркнул он.

"До сих пор никто не рассматривал возможности применения ядерного оружия. В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, такой, как это представил шеф Национального совета безопасности США Джейк Салливан. Это привело бы к неядерному ответу на территории Украины", — сообщил Рау в интервью радиостанции RMF FM.

При таком сценарии Североатлантический альянс введёт свои войска на территорию Украины и будет использовать обычное вооружение, добавил министр.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине НАТО уже противостоит России, поскольку поставляет Киеву вооружение, обучает украинских солдат и посылает туда наёмников.