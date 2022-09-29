Всю информацию из Telegram-каналов и групп в соцсетях, где общаются родные мобилизованных россиян, собирают украинские спецслужбы, чтобы организовывать психологические атаки на семьи солдат.
По словам российских хакеров, сотрудники Центров информационно-психологических операций ВСУ ищут россиян, получивших повестки, и обещают всевозможную помощь. На самом деле, они занимаются сбором информации.
"Противник выгружает список пользователей чата, пробивает данные по привязанному к аккаунту номеру. Вместе с ним находят необходимую информацию о человеке и его близких: адрес прописки, место работы и даже заказанную еду", — пояснил кибервзломщик в интервью Телеканалу "360".
После того, как мужчина отправится в зону спецоперации, украинцы начнут запугивать и шантажировать его семью.
Специалисты советуют закрыть свои профили в соцсетях, а также стараться не публиковать личную информацию в собственных аккаунтах.
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