Российские хакеры: спецслужбы Украины собирают данные о мобилизованных в РФ

Всю информацию из Telegram-каналов и групп в соцсетях, где общаются родные мобилизованных россиян, собирают украинские спецслужбы, чтобы организовывать психологические атаки на семьи солдат.

По словам российских хакеров, сотрудники Центров информационно-психологических операций ВСУ ищут россиян, получивших повестки, и обещают всевозможную помощь. На самом деле, они занимаются сбором информации.

"Противник выгружает список пользователей чата, пробивает данные по привязанному к аккаунту номеру. Вместе с ним находят необходимую информацию о человеке и его близких: адрес прописки, место работы и даже заказанную еду", — пояснил кибервзломщик в интервью Телеканалу "360".

После того, как мужчина отправится в зону спецоперации, украинцы начнут запугивать и шантажировать его семью.

Специалисты советуют закрыть свои профили в соцсетях, а также стараться не публиковать личную информацию в собственных аккаунтах.