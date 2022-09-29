Читатели Daily Mail высмеяли Байдена после его обращения к погибшей Валорски

Президент США Джо Байден во время конференции в Вашингтоне обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, которая погибла в автокатастрофе в августе. Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали очередную выходку американского лидера и заявили, что главе Белого дома становится хуже.

"Наверное, ему пора сдаться и отправиться в дом престарелых", — отметил один из комментаторов.

Пользователь Сети под никои Treboy2000 назвал поведение Байдена "посмешищем на мировой арене". Другой читатель издания предположил, что после окончания конференции президент США даже пожал руку Валорски.

"А где Джон Кеннеди и Авраам Линкольн? Я думал, что они будут здесь", — процитировал мысли Байдена nomorebiden.