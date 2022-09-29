Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Ростовской области неизвестный поджог здание районной администрации
ВСУ нанесли удар по газопроводу в Херсонской области, в Новой Каховке нет газа
Захарова: ЧП на "Северных потоках" произошли в зоне ответственности разведки США
Гурулёв призвал изменить подход к СВО после объявления частичной мобилизации
Читатели Daily Mail высмеяли Байдена после его обращения к погибшей Валорски
Рогов: в Мелитополе украинские боевики взорвали самодельную бомбу возле школы
Рогов заявил, что Киев хочет устроить голод в Запорожской области
Стремоусов: главы ДНР, ЛНР и освобождённых регионов встретятся с Путиным
В Узбекистане заметили юмориста Александра Гудкова

Власти США хотят добиться принятия резолюции по Украине в обход Совбеза ООН

Мир

Американское правительство планирует добиться от ООН введения мер против России, в том числе принятия резолюции по Украине в обход Совбеза ООН. Об этом заявили в издании Politico, ссылаясь на информацию чиновников США.

"Один из способов может заключаться в том, чтобы в обход СБ ООН, где у России есть право вето, принять резолюцию, осуждающую планы Москвы по аннексии значительной части восточной Украины и призывающую Россию вывести все свои войска", — пишет газета.

Белый дом может воспользоваться неким малоизвестным положением Устава ООН и принять резолюцию "Единство в пользу мира".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России

Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.

Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России
Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять
Военные новости
Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять
Мир. Новости мира
При взрывах "Северных потоков" замечены корабли и диверсанты НАТО
Силовые структуры
WarGonzo: штурмовые колонны ВСУ у Торского готовят прорыв под Красным Лиманом
Сергей Лебедев Адюльтеры и разводы не пошатнут британскую монархию Сергей Лебедев Ольга Лебедева США вынуждают Киев идти ва-банк. Зачем — непонятно Ольга Лебедева Любовь Степушова Уклонист от мобилизации приехал в Казахстан. Перспективы жизни — изгой Любовь Степушова
Силовые структуры
Минобороны РФ: армия Украины провалила наступление на Красный Лиман
Мир. Новости мира
Подоляк: военные действия закончатся через три месяца после падения Донецка
Пентагон случайно раскрыл ложь Зеленского о поставках ЗРК NASAMS на Украину
Мир. Новости мира
Пентагон случайно раскрыл ложь Зеленского о поставках ЗРК NASAMS на Украину
Последние материалы
Захарова: ЧП на "Северных потоках" произошли в зоне ответственности разведки США
Гурулёв призвал изменить подход к СВО после объявления частичной мобилизации
Читатели Daily Mail высмеяли Байдена после его обращения к погибшей Валорски
Власти США хотят добиться принятия резолюции по Украине в обход Совбеза ООН
Рогов: в Мелитополе украинские боевики взорвали самодельную бомбу возле школы
Рогов заявил, что Киев хочет устроить голод в Запорожской области
Стремоусов: главы ДНР, ЛНР и освобождённых регионов встретятся с Путиным
В Узбекистане заметили юмориста Александра Гудкова
Мобилизованных приведут к присяге, если они раньше не служили
Associated Press заявило о реальности применения РФ ядерного оружия на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников