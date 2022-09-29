Власти США хотят добиться принятия резолюции по Украине в обход Совбеза ООН

Американское правительство планирует добиться от ООН введения мер против России, в том числе принятия резолюции по Украине в обход Совбеза ООН. Об этом заявили в издании Politico, ссылаясь на информацию чиновников США.

"Один из способов может заключаться в том, чтобы в обход СБ ООН, где у России есть право вето, принять резолюцию, осуждающую планы Москвы по аннексии значительной части восточной Украины и призывающую Россию вывести все свои войска", — пишет газета.

Белый дом может воспользоваться неким малоизвестным положением Устава ООН и принять резолюцию "Единство в пользу мира".