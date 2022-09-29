Стремоусов: главы ДНР, ЛНР и освобождённых регионов встретятся с Путиным

Руководители республик Донбасса и освобождённых регионов встретятся с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, освобождённые территории будут восприниматься как полноценные субъекты России после разговора глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с лидером РФ.

"Эта встреча с президентом уже запланирована", — подчеркнул представитель ВГА.

В четверг, 29 сентября, посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что республика не рассчитывает на признание итогов референдума со стороны Запада. Как пояснил дипломат, "абсурдные позиции" западных политиков никак не повлияют на итоги голосования.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал скорректировать план работы нижней палаты парламента для принятия решений по референдумам. Он предложил перенести региональную неделю на более поздний срок.