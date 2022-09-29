За недавними атаками на трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" может стоять "некое государство". Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Ильва Юханссон.
В интервью телеканалу ZDF она отметила, что пока рано делать какие-либо выводы. По её словам, тщательное расследование позволит установить точного виновника аварии.
"Эту сложную диверсию не могла реализовать группа обычных граждан. Существует риск, что за атаками стоит некое государство", — указала Юханссон.
Кроме того, она добавила, что у Еврокомиссии есть "определённые подозрения". Однако ЕС выступит с окончательной оценкой случившегося лишь после полноценной проверки, заключила представитель ЕК.
Ранее депутат Госдумы Павел Завальный сообщил, что восстановление "Северных потоков" может затянуться до года. Парламентарий назвал два способа проведения ремонта:
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