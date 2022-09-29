Еврокомиссия: за утечками на "Северных потоках" может стоять "некое государство"

За недавними атаками на трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" может стоять "некое государство". Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Ильва Юханссон.

В интервью телеканалу ZDF она отметила, что пока рано делать какие-либо выводы. По её словам, тщательное расследование позволит установить точного виновника аварии.

"Эту сложную диверсию не могла реализовать группа обычных граждан. Существует риск, что за атаками стоит некое государство", — указала Юханссон.

Кроме того, она добавила, что у Еврокомиссии есть "определённые подозрения". Однако ЕС выступит с окончательной оценкой случившегося лишь после полноценной проверки, заключила представитель ЕК.

Ранее депутат Госдумы Павел Завальный сообщил, что восстановление "Северных потоков" может затянуться до года. Парламентарий назвал два способа проведения ремонта:

Замена трубы в кессоне;

Восстановительные работы на поверхности.