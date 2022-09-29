Лидер лейбористов Стармер назвал Лиз Трасс угрозой для британской экономики

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представляет опасность для экономики страны. Об этом заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.

По его мнению, после так называемого плана поддержки, который разработали Трасс и канцлер казначейства Квази Квартенг, в Британии начались экономические проблемы.

"Они играют на наши деньги… чтобы предоставить налоговые льготы очень богатым", — цитирует слова политика Skynews.