По мнению экс-председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, следует воздержаться от вынесения предварительных приговоров в отношении инцидента на нитках "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" до тех пор, пока виновники не будут найдены.
"Вся инфраструктура в Европе должна быть более тщательно защищена и контролироваться", — указал он в социальных сетях.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.