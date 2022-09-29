Ишингер призвал не спекулировать на теме ЧП на "Северных потоках"

По мнению экс-председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, следует воздержаться от вынесения предварительных приговоров в отношении инцидента на нитках "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" до тех пор, пока виновники не будут найдены.

"Вся инфраструктура в Европе должна быть более тщательно защищена и контролироваться", — указал он в социальных сетях.