Экс-президент США Дональд Трамп считает, что диверсии, которые повлекли за собой повреждения на нитках газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", могут привести к эскалации конфликта.
Более того, он не исключил, что инцидент способен спровоцировать начало полномасштабной войны.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.