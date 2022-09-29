Трамп заявил, что повреждения "Северных потоков" могут привести к войне

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что диверсии, которые повлекли за собой повреждения на нитках газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", могут привести к эскалации конфликта.

Более того, он не исключил, что инцидент способен спровоцировать начало полномасштабной войны.