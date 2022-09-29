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Aydınlık: в Турции прошли протесты против запрета российской системы "Мир"

Мир

Представители турецкой партии "Родина" организовали в Анталье протесты после новостей о запрете использования российской платёжной системы "Мир". Об этом сообщает Aydınlık.

По информации издания, участники акции потребовали, чтобы банки Турции продолжили пользоваться системой "Мир", несмотря на давление со стороны американских властей.

"В ходе протеста отмечалось, что Штаты, угрожая Москве, создают угрозу и для Анкары", — сказано в материале.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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