Представители турецкой партии "Родина" организовали в Анталье протесты после новостей о запрете использования российской платёжной системы "Мир". Об этом сообщает Aydınlık.
По информации издания, участники акции потребовали, чтобы банки Турции продолжили пользоваться системой "Мир", несмотря на давление со стороны американских властей.
"В ходе протеста отмечалось, что Штаты, угрожая Москве, создают угрозу и для Анкары", — сказано в материале.
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