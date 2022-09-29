Украина получила от Всемирного банка (ВБ) экстренную помощь в размере 11 миллиардов долларов. Об этом сообщил руководитель организации Дэвид Мэлпасс.
Во время выступления в Стэнфордском университете он отметил, что в общей сложности банку удалось мобилизовать 13 миллиардов долларов для Украины.
"Мы распределили уже 11 миллиардов долларов с помощью проектов и трастовых фондов", — сказал президент ВБ.
При этом он не уточнил, на решение каких проблем будут направлены деньги.
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