Всемирный банк передал экстренную помощь Украине в размере $11 млрд

Украина получила от Всемирного банка (ВБ) экстренную помощь в размере 11 миллиардов долларов. Об этом сообщил руководитель организации Дэвид Мэлпасс.

Во время выступления в Стэнфордском университете он отметил, что в общей сложности банку удалось мобилизовать 13 миллиардов долларов для Украины.

"Мы распределили уже 11 миллиардов долларов с помощью проектов и трастовых фондов", — сказал президент ВБ.

При этом он не уточнил, на решение каких проблем будут направлены деньги.