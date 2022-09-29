Токаев исключил День первого президента Казахстана из госпраздников страны

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому День первого президента исключается из списка госпраздников страны.

Как сообщает пресс-служба руководителя Казахстана, этот праздник ежегодно отмечался 1 декабря.

Кроме того, Токаев утвердил национальный праздник День республики (25 октября) и государственный праздник День независимости (16 декабря).