Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому День первого президента исключается из списка госпраздников страны.
Как сообщает пресс-служба руководителя Казахстана, этот праздник ежегодно отмечался 1 декабря.
Кроме того, Токаев утвердил национальный праздник День республики (25 октября) и государственный праздник День независимости (16 декабря).
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