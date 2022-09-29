Глава парламента Крыма Константинов: Азовское море становится внутренним для РФ

Азовское море окончательно станет внутренним для РФ после присоединения республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к стране. Об этом сообщил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.

В интервью РИА Новости он отметил, что Россия сможет развивать торговлю, туризм и рыбное производство благодаря Азовскому морю. По его словам, это также укрепит нацбезопасность.

"Азовское море становится нашим внутренним", — подчеркнул политик.

Константинов добавил, что Мариуполь — важный порт, который позволит восстановить грузовые перевозки.