На "Северных потоках" обнаружена четвёртая утечка газа. Об этом сообщает Svenska Dagbladet со ссылкой на береговую охрану Швеции.
По информации издания, два случая утечки зарегистрированы в шведской экономической зоне. В статье сказано, что к ЧП привели взрывы на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".
"Эксперты разных уровней выясняют подробности аварии", — подчёркивается в материале.
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