Svenska Dagbladet: Швеция обнаружила четвёртую утечку газа на "Северных потоках"

На "Северных потоках" обнаружена четвёртая утечка газа. Об этом сообщает Svenska Dagbladet со ссылкой на береговую охрану Швеции.

По информации издания, два случая утечки зарегистрированы в шведской экономической зоне. В статье сказано, что к ЧП привели взрывы на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".

"Эксперты разных уровней выясняют подробности аварии", — подчёркивается в материале.