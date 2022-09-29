Эрдоган о президенте РФ Путине: "Если он что-то задумал, то так и сделает"

Если президент России Владимир Путин "что-то задумал, то так и сделает". Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях.

Он отметил, что очень ждёт встречи с Путиным, которая запланирована на 29 сентября. По его словам, Анкара намерена сделать всё для урегулирования конфликтной ситуации, возникшей после голосования, с помощью дипломатии.

"Господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, то так и сделает", — приводит комментарий президента Турции Anadolu.