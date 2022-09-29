ЛНР не будет тратить время на то, чтобы добиться от Запада признания итогов референдума о вхождении в состав РФ, заявил посол республики в Москве Родион Мирошник.
По его словам, в таких действиях нет необходимости. В интервью РИА Новости он отметил, что "абсурдные позиции" западных политиков никак не повлияют на результаты голосования и их последующее правовое закрепление.
"Мы не рассчитываем на признание Запада", — подчеркнул посол.
Свыше 98 процентов жителей Луганской Народной Республики выступили за присоединение к России в ходе референдума.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.