Посол Мирошник: ЛНР не рассчитывает на признание Западом итогов референдума

ЛНР не будет тратить время на то, чтобы добиться от Запада признания итогов референдума о вхождении в состав РФ, заявил посол республики в Москве Родион Мирошник.

По его словам, в таких действиях нет необходимости. В интервью РИА Новости он отметил, что "абсурдные позиции" западных политиков никак не повлияют на результаты голосования и их последующее правовое закрепление.

"Мы не рассчитываем на признание Запада", — подчеркнул посол.

Свыше 98 процентов жителей Луганской Народной Республики выступили за присоединение к России в ходе референдума.