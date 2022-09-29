Бывшая жена британца Гарнетта обрадовалась его расставанию с украинской беженкой

Бывшая жена британца Тони Гарнетта, который бросил её с двумя детьми ради украинской беженки Софии Каркадым, заявила, что не собирается мириться. Об этом пишет The Daily Mail.

По словам Лоры Гарнетт, она уважает Тони как отца своих детей, но прошло слишком много времени. Женщина добавила, что сейчас пытается "оправиться от всего этого" и "понять", как впустила украинку в свой дом.

Лора также рассказала, что гостья, которая была "прекрасна и мила", изначально произвела на неё впечатление, но вскоре она начала активно оказывать знаки внимания её мужу.

По словам британки, она заметила, что Каркадым злоупотребляет спиртным. За два дня она выпила бутылку виски, а под кроватью у неё лежали пустые бутылки.

Известие о разрыве Тони с Каркадым его бывшую жену обрадовало, поскольку на её психологическое состояние негативно влияло внимание прессы, пишет издание.

Ранее стало известно, что Гарнетт расстался с Каркадым спустя четыре месяца после начала их отношений.