Конфронтация между Россией и европейскими странами смягчится во время расследования причин атак на "Северные потоки". Об этом пишет Global Times.
По информации китайского издания, совместные шаги РФ и ЕС нужно рассматривать в качестве сигнала к мирному урегулированию проблем на фоне напряжённой геополитической обстановки.
"Это поможет избежать дальнейшего усиления противоречий", — сказано в статье.
Кроме того, в материале отмечается, что "невидимые ножницы" пытаются "перерезать" отношения Москвы со странами ЕС, которые выстраивались на основе взаимного уважения.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.