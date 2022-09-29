GT: расследование атак на "Северные потоки" смягчит конфронтацию между РФ и ЕС

Конфронтация между Россией и европейскими странами смягчится во время расследования причин атак на "Северные потоки". Об этом пишет Global Times.

По информации китайского издания, совместные шаги РФ и ЕС нужно рассматривать в качестве сигнала к мирному урегулированию проблем на фоне напряжённой геополитической обстановки.

"Это поможет избежать дальнейшего усиления противоречий", — сказано в статье.

Кроме того, в материале отмечается, что "невидимые ножницы" пытаются "перерезать" отношения Москвы со странами ЕС, которые выстраивались на основе взаимного уважения.