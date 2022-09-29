Запуск Crew Dragon к МКС c россиянкой Кикиной на борту отложили из-за урагана

Запуск корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) пришлось перенести из-за урагана "Иан" на территории США. Об этом сообщает НАСА.

По информации агентства, одним из членов экипажа станет гражданка РФ Анна Кикина. Представители НАСА пояснили, что запуск отложен до октября 2022 года.

"Запустить миссию на МКС планируется не раньше вечера 5 октября", — прокомментировали сотрудники агентства.

Подчёркивается, что ураган создаёт существенные препятствия для работы Космического центра им. Кеннеди.