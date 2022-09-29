Москва требует объективно изучить все обстоятельства атак на трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Об этом сказано в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.
В дипмиссии настаивают на проведении всестороннего расследования. При этом сотрудники посольства назвали атаки на "Северные потоки" беспрецедентными.
РФ планирует инициировать заседание Совбеза ООН для изучения всех проблем, связанных с трубопроводами, подчёркивается в заявлении.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.