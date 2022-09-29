Посольство РФ в США призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"

Москва требует объективно изучить все обстоятельства атак на трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Об этом сказано в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

В дипмиссии настаивают на проведении всестороннего расследования. При этом сотрудники посольства назвали атаки на "Северные потоки" беспрецедентными.

РФ планирует инициировать заседание Совбеза ООН для изучения всех проблем, связанных с трубопроводами, подчёркивается в заявлении.