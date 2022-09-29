Guardian: отказ стран Тихого океана от соглашения с Вашингтоном ударил по нему

США предложили островным государствам Тихого океана сотрудничать на фоне растущего влияния Китая в этом регионе, однако получили отказ, пишет The Guardian.

По информации издания, это стало ударом для Вашингтона. В статье сказано, что Соломоновы Острова не стали подписывать проект документа о сближении с руководством США, в котором изложена стратегия борьбы с климатическими проблемами в напряжённый период истории.

Как отмечает The Guardian, эта инициатива вызвала настороженную реакцию у представителей островных государств.