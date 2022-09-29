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Мирошник: вхождение ЛНР в состав РФ должно произойти в течение недели

Мир

Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что республика должна стать частью России в течение недели.

По его словам, основные характеристики интеграции планируется закрепить в соответствующих законах. В интервью РИА Новости он отметил, что в ходе присоединения ЛНР к РФ будут соблюдены все правовые нормы.

"Думаю, это в пределах недели должно произойти", — подчеркнул Мирошник.

Он также добавил, что вхождение Луганской Народной Республики в состав России находится на "финишной прямой".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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