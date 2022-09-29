Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что республика должна стать частью России в течение недели.
По его словам, основные характеристики интеграции планируется закрепить в соответствующих законах. В интервью РИА Новости он отметил, что в ходе присоединения ЛНР к РФ будут соблюдены все правовые нормы.
"Думаю, это в пределах недели должно произойти", — подчеркнул Мирошник.
Он также добавил, что вхождение Луганской Народной Республики в состав России находится на "финишной прямой".
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