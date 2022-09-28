Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель дал совет представителям нетрадиционной сексуальной ориентации в России.
Боррель считает, что приверженцам ЛГБТ взглядов — не место в России.
"Я призываю покинуть Россию всех представителей ЛГБТ-сообщества. Бросайте всё, выезжайте и не возвращайтесь в Россию. Пусть моральный кошмар и ужасы нетерпимости останутся в прошлом", — озвучил свою позицию председатель Европарламента.
Ранее Боррель отметил, что Евросоюз не будет участвовать в конфликте на Украине.
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