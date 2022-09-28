Боррель обратился к представителям ЛГБТ-сообществ РФ: "Бросайте всё, выезжайте"

Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель дал совет представителям нетрадиционной сексуальной ориентации в России.

Боррель считает, что приверженцам ЛГБТ взглядов — не место в России.

"Я призываю покинуть Россию всех представителей ЛГБТ-сообщества. Бросайте всё, выезжайте и не возвращайтесь в Россию. Пусть моральный кошмар и ужасы нетерпимости останутся в прошлом", — озвучил свою позицию председатель Европарламента.

Ранее Боррель отметил, что Евросоюз не будет участвовать в конфликте на Украине.