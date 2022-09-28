Пилько: "Европу в ближайшее десятилетие будет ждать перекройка границ"

Словения опасается пересмотра границ после прихода к власти в Италии крайне правых, отмечает историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Стоит напомнить, что победа на выборах в Италии партии "Братья Италии" сильно обеспокоила словенское меньшинство в этой средиземноморской стране. Ведь Мелони принадлежит к тем силам, которые, например, открыто заявляли о намерении сократить расходы для этой части населения. Стоит отметить, что в ряде провинций Италии проживает 80 тысяч словенцев.

"Вряд ли правительство Джорджи Мелони будет этим заниматься прямо сейчас (если вообще будет). Однако то, что Европу в ближайшее десятилетие будет ждать перекройка границ — возможный сценарий развития событий на международной арене", — отметил Пилько.