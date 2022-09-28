Baijiahao: Зеленскому следует смириться с потерей Запорожья и Херсона

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал забрать все освобождённые регионы и даже захватить Крым. Однако планам Киева не суждено сбыться, заявили китайские эксперты.

После референдумов в Луганской, Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях границы России заметно расширятся. Украина не только не смогла вернуть территории, но и потеряла часть земель.

"Этого бокала горького вина достаточно, чтобы испортить политическую карьеру Зеленского", — заявили аналитики Baijiahao.

По мнению китайских обозревателей, в скором времени киевское руководство направит все силы и пойдёт в наступление при помощи западных стран. Однако главная проблема состоит в том, что Незалежная может окончательно ослабнуть без Запорожской и Херсонской областей.

"Если промышленная система и сельскохозяйственные ресурсы Херсона и энергетическая инфраструктура Запорожья будут полностью утрачены, будущее Украины станет очень тяжёлым. Эти регионы Киеву нельзя терять", — говорится в материале.

В Китае убеждены, что Зеленский должен смириться с реальным положением. Если военные действия будут продолжаться, то потери Украины продолжат расти.