Власти Молдавии подготавливают общественное мнение: "Нейтралитет не нужен"

Молдавии необходимо развивать свой оборонный потенциал, так как республика больше не может полагаться на статус нейтралитета. Об этом заявил секретарь Высшего совета безопасности Дорин Речан, передаёт EADaily.

Однако нейтральный статус страны прописан в Конституции, поэтому отказ от него может произойти только после референдума.

Для перехода к развитию оборонного потенциала следует добиться поддержки со стороны местного населения, отметил Речан.

"Власти должны заручиться сознательной поддержкой граждан, которые должны понимать, что это необходимо для выживания государства", — подчеркнул Речан.