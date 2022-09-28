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Глава Минобороны Литвы пообещал снабдить часть ВСУ зимним обмундированием

Мир

После того как Украина заявила о нехватке зимнего обмундирования для военнослужащих, Литва сообщила о готовности поставить в Киев необходимую экипировку. Минобороны страны намерены одеть более 25 тысяч солдат украинской армии.

Глава военного ведомства Литвы Арвидас Анушаускас уточнил, что стоимость поставки обмундирования составит несколько миллионов евро.

"В ближайшие месяцы у литовских предприятий будет закуплено и передано украинским военным зимнее обмундирование на несколько миллионов евро, то есть около 25 тысяч украинских военных будет обеспечено зимней экипировкой", — цитирует слова министра Delfi.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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