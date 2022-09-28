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Баранец: с самого начала было понятно, что Запад не примет референдумы

Мир

По мнению военного эксперта Виктора Баранца, очевидно, что Запад не устроят результаты проведённых в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов.

Баранец: с самого начала было понятно, что Запад не примет референдумы

"Первые референдумы Донбасс провёл еще в 2014 году, и уже тогда Запад выл. Сейчас мы наблюдаем то же самое. И никто не тешил себя надеждой, что будет иначе, — тут не надо было даже к Ванге или Нострадамусу обращаться: совершенно понятно, что Запад референдумы не примет", — сказал Баранец в беседе с "Царьградом".

Эксперт уверен, что Запад выступает против вхождения в состав РФ указанных регионов, потому что они сделают Россию сильнее, тогда как ЕС и США мечтают о поражении Москвы.

"Западу не нравится, он рвет и мечет, скрежещет зубами… Но я вам совершенно фривольную вещь скажу: нам плевать!"
— добавил Баранец.

По итогам завершившихся вчера референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подавляющее большинство их жителей отдали свои голоса за вхождение в состав РФ.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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