Баранец: с самого начала было понятно, что Запад не примет референдумы

По мнению военного эксперта Виктора Баранца, очевидно, что Запад не устроят результаты проведённых в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов.

"Первые референдумы Донбасс провёл еще в 2014 году, и уже тогда Запад выл. Сейчас мы наблюдаем то же самое. И никто не тешил себя надеждой, что будет иначе, — тут не надо было даже к Ванге или Нострадамусу обращаться: совершенно понятно, что Запад референдумы не примет", — сказал Баранец в беседе с "Царьградом".

Эксперт уверен, что Запад выступает против вхождения в состав РФ указанных регионов, потому что они сделают Россию сильнее, тогда как ЕС и США мечтают о поражении Москвы.

"Западу не нравится, он рвет и мечет, скрежещет зубами… Но я вам совершенно фривольную вещь скажу: нам плевать!"

— добавил Баранец.

По итогам завершившихся вчера референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подавляющее большинство их жителей отдали свои голоса за вхождение в состав РФ.