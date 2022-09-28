Политолог: Грузия будет поступать с бегущими туда россиянами по указаниям Запада

Политолог Константин Соколов в беседе с Pravda.Ru предположил, как сложится дальнейшая судьба россиян, пытающихся скрыться от частичной мобилизации в Грузии, и застрявших на границе с этой страной.

Эксперт напомнил, что Грузия является вассалом США, и, соответственно, поступать с гражданами РФ её власти будут так, как им велит Вашингтон.

"Вообще, с моей точки зрения, сейчас Грузия как сателлит Соединенных Штатов, естественно, будет поступать по указаниям из-за рубежа. И судя по тому, что там оказывают предельное давление на Россию, то я допускаю, что Грузия на поводу пойдет у Запада и обострит ситуацию до предела", — сказал Соколов.

При этом политолог затруднился сказать конкретно, что грузинские власти могут сделать. Это, по мнению Соколова, зависит от многих местных условий. Но, с его точки зрения, власти Грузии эту конфронтационную политику с Россией сейчас будут усиливать.

Что касается убегающих за границу граждан РФ, они, по мнению эксперта, едва ли собираются возвращаться обратно.

Сейчас на границе с Грузией выстроились длинные очереди из россиян, которые стараются убежать из страны, скрываясь от частичной мобилизации. Людям, стоящим в очереди по несколько дней, предлагают продать машины или обменять их на самокаты, они пьют грязную воду, стирают одежду в речке, подвергаются нападениям и оскорблениям.