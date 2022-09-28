Движение судов приостановлено в Босфоре

Движение судов в Босфорском проливе пришлось временно приостановить. Об этом проинформировала турецкая служба береговой охраны.

Причиной приостановки стала поломка сухогруза VIVA ECLIPSE, который направлялся из Тузлы в Россию. Уточняется, что инцидент произошёл вблизи Ускюдара.

К прекратившему движение сухогрузу были в срочном порядке направлены буксиры KURTARMA-8-9-10 и катер KEGM-3.