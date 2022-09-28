Премьер Польши предупредил поляков о трудной зиме

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страну ждёт тяжёлая зима.

По его словам, энергетический кризис "удивил Европу", и теперь задача Варшавы — сделать так, чтобы поляки как можно меньше пострадали.

"Мы заботимся о том, чтобы очень трудной зимой, я хочу подчеркнуть — это будет трудная зима, мы могли ее пройти не замочив ног", — отметил Моравецкий на заседании Национального совета развития.

Ранее издание Interia сообщило, что электроэнергия в Польше подорожала на 700%. На фоне этого власти призвали население страны к жёсткой экономии. Польские политики предлагают снизить температуру в офисах до 18 градусов и отключить освещение витрин и исторических объектов.