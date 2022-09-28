То, что произошло на газопроводах "Северного потока" — это объявление войны Германии. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин.
Эксперт считает, что те, кто совершил диверсии на газопроводах, объявили Германии войну, и она должна ответить.
Если это сделали частные лица, они должны быть пойманы и повешены на реях, как пираты. Если государство — тогда это война, пояснил аналитик в интервью изданию "Украина.ру".
Однако, по его мнению, Германия, скорее всего, промолчит.
Россия должна провести своё расследование и предъявить политическое обвинение США, заключил собеседник издания.
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