Fox News: трубы "Северного потока" могли подорвать по приказу Байдена

Телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена может иметь прямое отношение к подрыву труб "Северного потока".

По словам Карлсона, ещё в начале феврале американский лидер грозил "положить конец" СП-2, если "Россия вторгнется на Украину"

"Обещаю вам, мы сможем это сделать", — сказал тогда Байден.

Слова президента не случайны, особенно с учётом того, что он делает заявления на основе текста шпаргалок, отметил телеведущий.

"Он не говорит, мол, я приостановлю поставки газа из России в Германию. Он говорит, что "Северного потока" больше не будет, мы положим ему конец, мы выведем его из строя, мы его взорвем", — подчеркнул Карлсон.

Он добавил, что не зря после инцидента с трубами "Северного потока" экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский написал в соцсети: "Спасибо, США".

В среду, 28 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала, чтобы Байден ответил, причастны ли США к авариям на российских газопроводах.