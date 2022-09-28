Новый обстрел Донецка зафиксирован со стороны ВСУ.
Об обстреле сообщили в Telegram-канале представительства ДНР, уточнив, что украинские военные выпустили на город четыре снаряда калибром 155 мм по направлению населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы).
Помимо этого, ударам со стороны ВСУ подверглись Киевский и Куйбышевский районы Донецка, на которые пришлось пять снарядов 152 мм калибра. Также украинские военные выпустили три снаряда 122 мм калибра по населённому пункту Каштановое.
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