Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что военные действия могут закончиться через 3-3,5 месяца после взятия Донецка или Луганска.
Он назвал в эфире две составляющих, от которых, по его мнению, это зависит.
Первое, по его словам, это количество техники у Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Второе — падение одного из городов — Луганска или Донецка, считает Подоляк.
В этом случае боевые действия закончатся на территориях Украины в пределах границ 1991 года, пояснил советник.
Однако когда именно возможно взятие Луганска или Донецка, Подоляк не уточнил.
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