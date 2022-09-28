Подоляк: военные действия закончатся через три месяца после падения Донецка

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что военные действия могут закончиться через 3-3,5 месяца после взятия Донецка или Луганска.

Он назвал в эфире две составляющих, от которых, по его мнению, это зависит.

Первое, по его словам, это количество техники у Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Второе — падение одного из городов — Луганска или Донецка, считает Подоляк.

В этом случае боевые действия закончатся на территориях Украины в пределах границ 1991 года, пояснил советник.

Однако когда именно возможно взятие Луганска или Донецка, Подоляк не уточнил.