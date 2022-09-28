Крамник назвал сценарий диверсии на "Северном потоке": странные манёвры США

Подрыв ниток газопроводов "Северный поток" может быть диверсионным актом, заявили в Германии. Некоторые эксперты убеждены, что подобную операцию могло спланировать государство с мощной армией, поскольку трубы находятся на глубине 70 метров и хорошо защищены.

Военный аналитик Илья Крамник не исключает, что американские ВМС могут быть причастны к инциденту. Несколько дней назад в польский порт Гдыню заходили десантные корабли "Кирсардж" и "Ганстон Холл". Более того, накануне подрыва порт посетил эсминец "Пол Игнациус".

"Оставить спецгруппу, подготовить, забрать, выбросить, поднять после выполнения задачи, свалить", — описал возможный сценарий диверсии Крамник.

Также эксперт привёл данные радаров, которые отслеживали обстановку в районе Балтийского моря. Стало известно, что в начале сентября вертолёт ВВС США с позывным FFAB123 совершал довольно странные полёты около Борнхольма. По неподтверждённым данным, вертолёт входит в состав авиакрыла универсального десантного корабля "Кирсардж".

"Наложив маршрут FFAB123, мы получаем довольно интересный результат — вертолёт то ли летал вдоль трассы "Северного Потока — 2", то ли вообще между точками, в которых произошла авария", — заметил Крамник в своём Telegram-канале.

Кроме этого, ещё летом американцы похвастались работой в области подводных беспилотников, которые они ставили на учениях BALTOPS 22. Манёвры также проходили в районе острова Бронхольм, заявил эксперт.