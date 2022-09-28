Министерство культуры Украины пополнило свой "чёрный список" российской певицей Анной Семенович. Таким образом Киев признал её угрозой национальной безопасности страны.
Украинский Минкульт внёс Семенович в список деятелей культуры, которые угрожают нацбезопасности Украины.
С 26 сентября российской певице запрещён въезд на Украину. Песни Семенович теперь нельзя транслировать в общественных местах.
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С наступлением холодов в рядах украинской армии назрела проблема нехватки зимнего обмундирования.