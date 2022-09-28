Украина признала певицу Анну Семенович угрозой нацбезопасности

Министерство культуры Украины пополнило свой "чёрный список" российской певицей Анной Семенович. Таким образом Киев признал её угрозой национальной безопасности страны.

Украинский Минкульт внёс Семенович в список деятелей культуры, которые угрожают нацбезопасности Украины.

С 26 сентября российской певице запрещён въезд на Украину. Песни Семенович теперь нельзя транслировать в общественных местах.