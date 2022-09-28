В парламенте ЛНР надеются, что Госдума, Совфед РФ и президент России Владимир Путин озвучат свои решения касательно проведённого референдума уже в ближайшие дни.
Об этом представителям прессы сообщил председатель парламента Республики Денис Мирошниченко.
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С наступлением холодов в рядах украинской армии назрела проблема нехватки зимнего обмундирования.