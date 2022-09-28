Парламент ЛНР: в ближайшие дни ожидаем решений ГД и Совфеда по референдуму

В парламенте ЛНР надеются, что Госдума, Совфед РФ и президент России Владимир Путин озвучат свои решения касательно проведённого референдума уже в ближайшие дни.

Об этом представителям прессы сообщил председатель парламента Республики Денис Мирошниченко.