Баранец заявил, что США разрешили Киеву уничтожать население новых регионов РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон не будет выступать против использования западного вооружения в отношении территорий, в которых прошли референдумы.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал заявление Блинкена и отметил, что Запад на официальном уровне одобрил удары ВСУ по мирному населению.

"Америка развязывает Украине руки для применения всех вооружений, за исключением только атомных, на территории всей Незалежной", — заявил он в беседе с ФАН.

Баранец подчеркнул, что США продолжат наращивать качество оружия, которое поставляется в Киев. Сначала Запад поставлял простые пушки и гаубицы, однако спустя некоторое время на Украине появились реактивные системы залпового огня HIMARS. Эксперт не исключает, что сейчас Вашингтон может предоставить ракетные установки, которые будут стрелять на 500 километров.