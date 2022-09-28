Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон не будет выступать против использования западного вооружения в отношении территорий, в которых прошли референдумы.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал заявление Блинкена и отметил, что Запад на официальном уровне одобрил удары ВСУ по мирному населению.
"Америка развязывает Украине руки для применения всех вооружений, за исключением только атомных, на территории всей Незалежной", — заявил он в беседе с ФАН.
Баранец подчеркнул, что США продолжат наращивать качество оружия, которое поставляется в Киев. Сначала Запад поставлял простые пушки и гаубицы, однако спустя некоторое время на Украине появились реактивные системы залпового огня HIMARS. Эксперт не исключает, что сейчас Вашингтон может предоставить ракетные установки, которые будут стрелять на 500 километров.
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