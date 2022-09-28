Шольц предложил защиту гражданам РФ, отказывающимся участвовать в спецоперации

По мнению немецкого канцлера Олафа Шольца, россиянам, которые не хотят принимать участие в спецоперации на Украине, следует предоставить защиту в Германии.

"Я за то, чтобы предложить этим людям защиту", — сказал канцлер в беседе с изданием Neue Osnabrücker Zeitung.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что гражданам РФ, отказывающимся от частичной мобилизации, следует выдавать визы, и пообещал проконсультироваться по этому вопросу с другими представителями ЕС.