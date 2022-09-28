Fox News: США обрекают народ Украины на гибель

Американские власти хотят больших разрушений на Украине, заявила в эфире телеканала Fox News экс-конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард.

По словам политика, США действуют неправильно, когда отказываются вступать в переговоры с РФ и останавливать конфликт на Украине. Габбард считает, что сейчас самое время наладить диалог с Кремлём, однако Белый дом не торопится это сделать. Вашингтон объясняет своё нежелание вести диалог с Москвой тем, что в украинском конфликте виноват якобы только президент РФ Владимир Путин, но не США и НАТО.

По словам Габбард, Соединённые Штаты и Евросоюз подпитывают конфликт на Украине. Они могут повлиять на Киев и добиться прекращения огня, но не делают этого. У Запада есть рычаги для прекращения украинского кризиса, но США и НАТО хотят затянуть его, потому что им выгодно, чтобы русские и украинцы сражались и взаимно ослабляли друг друга, убеждена конгрессвумен.

"США настаивают на большем разрушении в конфликте на Украине. То, что они делают, ведёт к еще большим разрушениям", — подчеркнула Габбард.